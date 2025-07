Mosquera Inter l’ex obiettivo per la difesa spinge per l’Arsenal | rifiutata la proposta di rinnovo del Valencia! Cosa manca

per chiudere. Cristhian Mosquera, giovane difensore spagnolo classe 2004, è stato uno dei nomi accostati al calciomercato Inter nei mesi scorsi. Il centrale, attualmente in forza al Valencia, ha attirato l’attenzione di numerosi club europei grazie alle sue qualità difensive e alla sua giovane età . Tuttavia, il suo nome sembra essere progressivamente defilato dai radar dei nerazzurri mentre un altro grande club europeo ha intensificato il proprio interesse. L’Arsenal si fa avanti per Mosquera. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mosquera Inter, l’ex obiettivo per la difesa spinge per l’Arsenal: rifiutata la proposta di rinnovo del Valencia! Cosa manca

