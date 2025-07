Oh finalmente! Come fermare le telefonate moleste dei call center ora c’è un modo efficace | quando scatta il blocco

A partire dal 19 agosto e poi dal 19 novembre 2025 entreranno in vigore due provvedimenti cruciali nella lotta contro il telemarketing aggressivo e le frodi telefoniche, un fenomeno che ogni giorno colpisce milioni di cittadini italiani. L’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) ha infatti annunciato misure decisive per fermare lo spoofing, ossia la manipolazione illegittima del numero telefonico del chiamante (Cli – Calling Line Identity), un trucco tecnologico usato per camuffare l’identità di chi chiama e rendere irriconoscibile la provenienza della telefonata. In pratica si tratta di chiamate che arrivano da numeri apparentemente italiani – talvolta addirittura istituzionali, come quelli delle forze dell’ordine o delle banche – ma che in realtà sono fasulli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it