Il regista era stato ingaggiato dalla Lucasfilm per scrivere e dirigere una nuova trilogia della saga dopo il suo lavoro su Gli Ultimi Jedi In una recente intervista concessa a Rolling Stone, Rian Johnson, ha svelato alcuni dettagli circa la sua trilogia di Star Wars mai realizzata, poich√© cancellata sul nascere dalla Lucasfilm. Johnson, che ha diretto Gli ultimi Jedi del 2017, ha spiegato che all'epoca lui e il capo della Lucasfilm Kathleen Kennedy stavano sviluppando idee per una nuova storia che sarebbe stata raccontata nel corso di tre film. Tuttavia, dopo l'arrivo di Cena con delitto - Knives Out, l'attenzione di Johnson si √® spostata in gran parte sulla saga con protagonista Daniel Craig. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Star Wars, Rian Johnson svela i dettagli della sua trilogia cancellata: "Era molto concettuale"