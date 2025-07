Un Bologna Italiano per Italiano | dopo Immobile e Bernardeschi ora l’obiettivo è Pessina

Un Bologna sempre piĂą “italiano” per Vincenzo Italiano: dopo gli arrivi di Immobile e quello imminente di Bernardeschi, il nuovo obiettivo è Pessina Mambo Italiano. Così potremmo riassumere il nuovo corso del Bologna, versione Vincenzo Italiano, che punta forte sul talento made in Italy per costruire una squadra competitiva e con ambizioni nazionali. Dopo l’ufficialitĂ . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Un Bologna “Italiano” per Italiano: dopo Immobile e Bernardeschi ora l’obiettivo è Pessina

In questa notizia si parla di: italiano - bologna - immobile - bernardeschi

Milan Bologna, parla Italiano: «I miei ragazzi sono stati incredibili! Dedico questa vittoria a Joe Barone» - Milan Bologna, parla il tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano: «I miei ragazzi sono stati incredibili! Dedico questa vittoria a Joe Barone» Vincenzo Italiano ha concesso un’intervista ai microfoni di Mediaset.

Bologna, Italiano: "Coppa Italia meritata e incredibile, la dedico alla famiglia di Joe Barone" - Vincenzo Italiano si gode la vittoria della Coppa Italia. L`allenatore del Bologna ha dichiarato ai microfoni di Mediaset dopo il successo per.

Milan-Bologna 0-1, Italiano: “Dopo tante delusioni, vittoria meritata” - Vincenzo Italiano, allenatore rossoblù, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025

#Bologna: le parole di Giuseppe #Signori su #Immobile, #Bernardeschi, #Italiano e tanto altro Vai su Facebook

#Bologna: le parole di Giuseppe #Signori su #Immobile, #Bernardeschi, #Italiano e tanto altro Vai su X

Bologna, per Italiano i patti sono chiari: niente privilegi a Immobile e Bernardeschi; Non solo Immobile, il Bologna prende anche Bernardeschi; Italiano parla chiaro, a Bologna prima il gruppo: Immobile e Bernardeschi non sono esclusi.

GdS: un Bologna più italiano, così si punta Matteo Pessina - Sulle pagine de "La Gazzetta dello Sport", si parla del nuovo Bologna che sta nascendo e le idee della società, che punta ad incrementare la presenza di calciatori italiani nella propria rosa. Si legge su msn.com

Bernardeschi-Immobile, il Bologna fa all-in: prima il rossoblu, poi l’azzurro nazionale, ora entrambi ci sperano - Calciomercato Bologna, i rossoblù puntano sul ritorno in Italia di Immobile e Bernardeschi: ora puntano alla Nazionale ... Secondo ilposticipo.it