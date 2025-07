La campagna la raccontano i ragazzi | nasce Rural Influencer il progetto social firmato GAL Patavino

Chi l’ha detto che la campagna non è social? A ribaltare il clichĂ© ci pensa il GAL Patavino con “Rural Influencer”, il progetto che punta tutto su idee giovani e smartphone carichi per raccontare online l’anima economica e sociale del territorio. Non testimonial patinati, ma studenti delle scuole. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

