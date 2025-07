Tutta la Puglia che c’è | il portale che comunica gli impatti e il valore dell’azione regionale

Nella sede della Stampa Estera a Palazzo Grazioli l’attività della Puglia è stata analizzata da qualificati esperti a livello internazionale insieme ad alcuni dei protagonisti della legislatura regionale che volge al termine. In anteprima è stato presentato il portale “Tutta la Puglia che c’è”. 🔗 Leggi su Today.it

Auto rubate in tutta la Puglia e "cannibalizzate". Blitz all'alba, 25 arresti - Un parcheggio di auto rubate in diverse zone della Puglia e poi collocate in una rimessa del nord Barese dove venivano cannibalizzate.

“Tutta la Puglia che c’è”: il portale che comunica gli impatti e il valore dell’azione regionale; De Franchi (Regione Puglia): Da portale emergono dati positivi lavoro giunta; Agenzia regionale 869.25 Presentata in anteprima a Roma la piattaforma digitale “Tutta la Puglia che c’è”.

Puglia, De Franchi (Regione Puglia): "Con portale lasciata traccia per pugliesi" - "'Tutta la Puglia che c'è e la differenza si vede', nei mesi precedenti, per circa otto mesi, abbiamo avviato un percorso partecipativo che ha toccato i vari stakeholder regionali, gli a ... Scrive msn.com

Emiliano: "Con 'Tutta la Puglia che c'è' si può approfondire successo regione" - È una specie di rendiconto online che consente a chi ha tempo e voglia di andare ad approfond ... Segnala msn.com