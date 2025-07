Nico Gonzalez via dalla Juventus l’ipotesi prende piede | per l’argentino si sono fatti avanti questi club Il punto sul suo futuro

Nico Gonzalez via dalla Juventus, l’ipotesi prende piede: per l’argentino si sono fatti avanti questi club. Il punto sul futuro dell’ex Fiorentina. Il futuro di Nico Gonzalez  continua a essere un punto interrogativo per la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno offensivo argentino classe 1998 è tra i giocatori che la società bianconera considera cedibili in questa finestra estiva, ma al momento non sono arrivate offerte concrete. L’unico movimento reale, infatti, proviene da alcuni club della Saudi Pro League, che hanno avviato dei contatti preliminari con l’entourage del calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez via dalla Juventus, l’ipotesi prende piede: per l’argentino si sono fatti avanti questi club. Il punto sul suo futuro

In questa notizia si parla di: argentino - punto - gonzalez - juventus

Dybala, rimarrà l’attaccante argentino alla corte della Roma di Gasperini? Ecco il punto sul rinnovo - Dybala, allenamenti a Miami e futuro in bilico alla Roma. L’attaccante argentino rimarrà alla corte giallorossa di Gasperini? Paulo Dybala continua a lavorare intensamente in vista del suo ritorno in campo, allenandosi durante la vacanza soprattutto sulle spiagge di Miami.

Calciomercato Inter, i probabili scenari circa il futuro di Palacios: il punto sul futuro del giovane argentino nerazzurro - di Redazione Calciomercato Inter, nodo Palacios: zero offerte e futuro in bilico. Possibile un altro prestito per il giovane argentino nerazzurro.

#Juventus: il nuovo modulo esclude #Gonzalez. Dopo aver riposto fiducia nell'argentino, anche #Tudor non crede più nell'esterno. I dettagli https://shorturl.at/BL9i0 Vai su Facebook

Gonzalez, l'Arabia per non perdere il Mondiale: l’Al Ahli può aiutare la Juve e Nico; Juventus, Nico Gonzalez ai saluti. Per l’argentino c’è l’Arabia; Juventus, Nico Gonzalez non ha convinto e può partire: l'obiettivo è incassare 30 milioni. Offerto a Manchester United, Marsiglia e Al Hilal.

Nico Gonzalez via dalla Juventus, l’ipotesi prende piede: per l’argentino si sono fatti avanti questi club. Il punto sul suo futuro - Nico Gonzalez via dalla Juventus, l’ipotesi prende piede: per l’argentino si sono fatti avanti questi club. juventusnews24.com scrive

Juventus obiettivi Hjulmand, Sancho, Conceicao e Kolo Muani: Nico Gonzalez in partenza - Juventus obiettivi di mercato 2025: Hjulmand, Sancho, Conceicao e Kolo Muani nel mirino. Scrive lifestyleblog.it