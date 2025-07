Roma ritmi alla Gasperini | triple sedute e lavoro intenso a Trigoria

È cominciata con il piede sull’acceleratore la nuova era della Roma firmata Gian Piero Gasperini. Dopo il primo giorno tra visite mediche e primi contatti con i tifosi, a Trigoria è scattato il vero e proprio lavoro sul campo. Ritmi subito elevati, metodologie ben definite e una tabella di marcia che riflette appieno la filosofia del tecnico piemontese: disciplina, intensità e organizzazione. Nella giornata di ieri si è svolta la prima doppia seduta, ma nei prossimi giorni scatteranno anche le famigerate triple sessioni, marchio di fabbrica del nuovo allenatore giallorosso. Il gruppo ha accolto anche i beniamini dei tifosi, Svilar e Dybala, passando per Mancini e il direttore sportivo Frederic Massara, pronto ad accompagnare da vicino ogni passo di questa nuova costruzione tecnica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, ritmi alla Gasperini: triple sedute e lavoro intenso a Trigoria

