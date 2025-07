Autonomia spaziale da pionieri a protagonisti della sicurezza nazionale L’intervento di Trezza

L’Italia ha scritto pagine decisive nella storia dell’esplorazione spaziale quando, il 15 dicembre 1964, lanciò il satellite San Marco 1 dalla base di Wallops Island, diventando la terza nazione al mondo dopo Stati Uniti e Unione Sovietica a possedere un proprio satellite. Questo primato non fu casuale, ma il risultato di una visione strategica lungimirante guidata da Luigi Broglio e dall’investimento pionieristico dell’università di Roma La Sapienza in collaborazione con la Nasa. Oggi, a distanza di sessant’anni, quel patrimonio di conoscenze e quella tradizione di eccellenza costituiscono le fondamenta su cui costruire una capacità spaziale autonoma che risponda alle sfide geopolitiche del 21simo secolo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Autonomia spaziale, da pionieri a protagonisti della sicurezza nazionale. L’intervento di Trezza

