Ostia Pride una sfilata di colori e rivendicazioni per un mondo libero e felice

Ostia – 14 luglio 2025 – Questo sabato 12 Luglio, Ostia in un assolato pomeriggio s i è riempita di colori e allegria, ma anche di rivendicazioni, solidarietĂ e invocazione a diritti reali e uguali per tutti. E’ partito dal piazzale della stazione di Lido Centro il corteo molto partecipato, una folla animata ed esuberante, accompagnata da persone di tutte le etĂ , anche da bambini in passeggino e dai rappresentanti del Municipio X a partire dal Presidente Mario Falconi, tutti coinvolti in una pacifica rivendicazione dei diritti. Questo corteo ha concluso le iniziative del Lazio Pride, invocando ancora attenzione, affinchĂ© questa non cali con la conclusione degli eventi a livello nazionale, tornando orgogliosamente a Ostia dopo 7 anni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it