Di diverso da Milano c'è tanto, e lo racconta lui stesso, Achille Costacurta: il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta si è trasferito a Mondello, in Sicilia e lo ha fatto per cambiare vita. Quando è arrivato era febbraio e come prima cosa si è fermato al Bar Galatea: "Chiedo informazioni sul supermercato. 'Se vuoi ti diamo le chiavi del furgone per andare a fare la spesa'. Eccola Palermo. Cose che a Milano non mi sono mai capitate, neanche con gli amici di una vita". Achille, vent'anni, ha una vita che lui stesso definisce piena di errori e a Repubblica racconta i peggiori: "Ho provato a togliermi la vita con sette boccette di metadone.

"Quando prendevo la mescalina mi sentivo Dio, regalavo le mie collane d'oro ai barboni, aiutavo i ragazzi che fumavano crack… Le droghe sono il demonio e oggi sono rinato": parla Achille Costacurta