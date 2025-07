Record di incassi al debutto mondiale, ma in Italia il Superman di James Gunn deve vedersela con l'agguerritissimo nuovo Jurassic World capitanato d Scarlett Johansson. L'uscita di Superman ha segnato un record di incassi globali, ma in Italia, nonostante un solido debutto, non è riuscito a spuntarla contro Jurassic World - La Rinascita. Guardiamo insieme i numeri. Al secondo weekend di permanenza in vetta agli incassi italici, il nuovo capitolo della saga giurassica capitanato da Scarlett Johansson e Jonathan Bailey ha incassato altri 1,6 milioni di euro, con 204.175 presenze, raggiungendo un totale globale di 6 milioni di euro nonostante il calo del 50% negli incassi rispetto al primo weekend. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Š Movieplayer.it - Superman battuto (di poco) da Jurassic World - La Rinascita al box office italiano