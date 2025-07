L' inchiesta sulle famiglie mafiose di Villaseta e Porto Empedocle gli indagati restano in carcere

Fermo non convalidato per mancanza del pericolo di fuga e custodia in carcere per tutti: il gip di Agrigento, Giuseppa Zampino, dopo gli interrogatori di sabato mattina, ha emesso il provvedimento con cui, di fatto, conferma il quadro cautelare e trasmette gli atti al tribunale di Palermo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Torture e asportazione degli organi: l’inchiesta sulla giornalista ucraina Viktoriia Roshchyna morta in un carcere russo - La giornalista ucraina Viktoriia Roshchyna, morta durante la prigionia in Russia, è stata vittima di torture e i suoi organi sono stati asportati prima che il corpo fosse restituito all’Ucraina.

Indagati nell'inchiesta Assedio sulla mafia ad Aprilia: dai domiciliari finiscono in carcere - Due distinte ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip del tribunale di Roma, hanno colpito due degli uomini già coinvolti e arrestati nell'operazione Assedio dello scorso luglio e nella seconda parte dell'inchiesta che ha portato, nel mese di febbraio, a nuove accuse per i.

Morte di Viktoriia Roshchyna: brutalità , inchiesta e dubbi sull’identità in carcere - La tragica vicenda della giornalista Viktoriia Roshchyna ha suscitato scalpore a livello internazionale.

Mafia, droga e armi da guerra: 38 arresti in tutta Italia! Colpo al clan Nizza di Catania, legato ai Santapaola-Ercolano. Tra gli arrestati anche il boss Giovanni Nizza, che comandava dal carcere. Scoperti arsenali, esplosivi e una rete di traffico di stupefacenti

I clan, la droga e le intimidazioni: 13 arresti in due province – VIDEO - AGRIGENTO – Tredici fermi per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con l’aggravante di aver agito utilizzando il metodo mafioso. Scrive livesicilia.it

Mafia a Barcellona, 41 bis per Salvatore Ofria - MSN - Il boss va al carcere duro dopo l'inchiesta sulla gestione dei beni confiscati The post Mafia a Barcellona, 41 bis per Salvatore Ofria appeared first on Tempostretto.