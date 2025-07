Se è vero che nel mondo social si trovano persone interessanti, è ancora più vero che a volte si distinguono anime davvero bellissime. Due di queste anime appartengono, senza dubbio, a Charley Rama e alla sua compagna (prestissimo moglie) Anna Baldato. E a tutta la loro splendida famiglia allargata (la bimba Diana, Maky, la maialina, i cani Laika (Liupa) e Pongo e la gatta Alaska). La storia di Pumba, per gli amici Puuumbino, è nota sia al modo social che non. Era un maialino vietnamita, nato inaspettatamente nella fattoria didattica gestita dai genitori di Charley, affetto da nanismo, quindi messo totalmente in disparte dai propri simili. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Oasi Pumbino, l’eredità di un maialino eccezionale