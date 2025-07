L' ex consigliere Nicola Sciulli | Per il crematorio dati sovrastimati La Regione approvi il piano di coordinamento

ANCONA – Da Nicola Sciulli, ex consigliere comunale ad Ancona per Rifondazione Comunista e Sinistra Ecologia e LibertĂ , riceviamo e pubblichiamo: «In questi ultimi tempi la cittĂ sta seguendo con passione e interesse la vicenda dell’impianto crematorio a Tavernelle. L’auspicio è che queste brevi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: consigliere - nicola - sciulli - crematorio

Infiltrazioni sulla sanità di Reggio Calabria, assolto ex consigliere Nicola Paris. La sentenza: 12 condanne - Il Tribunale di Reggio Calabria ha escluso l’aggravante mafiosa per i 12 imputati che sono stati condannati nel processo “Inter Nos” che, nell’agosto 2021, aveva portato all’arresto di 17 persone tra cui l’ex consigliere regionale Nicola Paris, finito ai domiciliari con l’accusa di corruzione e oggi assolto con la formula “per non aver commesso il fatto”.

L'ex consigliere Nicola Sciulli: «Per il crematorio dati sovrastimati. La Regione approvi il piano di coordinamento».

Crematorio, scintille in Consiglio: riaperto il dibattito sulla ... - Nell'ultima seduta è tornata d'attualità la possibile realizzazione dell'impianto nella frazione di Crocetta, questione da ... Segnala ilgazzettino.it

Nicola D'agostino, Consigliere Sicilia - Corriere.it Palermo - Incarichi attuali e carriera politica nelle istituzioni, nei partiti e in aziende pubbliche e private. Da corrieredelmezzogiorno.corriere.it