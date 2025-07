sul futuro del danese. Nuovo obiettivo per il calciomercato Juventus, che guarda con attenzione in Portogallo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri hanno messo nel mirino Morten Hjulmand, centrocampista danese classe 1999 attualmente in forza allo Sporting Lisbona. Un nome già noto in Serie A per il suo passato al Lecce, che ora potrebbe tornare in Italia da protagonista. Hjulmand ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, cifra che al momento appare fuori portata per la Juventus, ma la situazione potrebbe evolversi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Hjulmand Juventus a fuoco lento: è lui l’ultima idea per rinforzare il centrocampo, ma spaventa la clausola. Gli aggiornamenti