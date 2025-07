È disponibile la nuova versione di Wipeout-DC, il porting per Sega Dreamcast del progetto Wipeout Rewrite  di Dominic Szablewski. Questa release, la v2.7, introduce alcuni miglioramenti e bug fix, mantenendo l’esperienza di gioco fluida e fedele all’originale. Novità in Wipeout-DC v2.7. Bilanciamento dei volumi: Sono stati riaggiustati i livelli di audio e musica per una migliore esperienza sonora.. Fix dei bug: Tutti i problemi segnalati sono stati verificati e risolti, con relative issue chiuse.. Nuova immagine CDI: Un nuovo file pronto per il burning o l’uso su supporto originale.. Cos’è Wipeout-DC?. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

© Gamesandconsoles.net - [DC] Wipeout-DC v2.7: L’Ultimo Aggiornamento per Dreamcast