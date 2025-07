Ponza attivato il nuovo servizio di radiologia

Ponza, 14 luglio 2025 – Importante novitĂ per l’isola di Ponza: è stato attivato il nuovo servizio di radiologia. “Un’ulteriore buona notizia che la Regione Lazio può offrire alla cittadinanza. Voglio ringraziare il Presidente Rocca per l’attenzione e la sensibilitĂ che sta dimostrando verso i temi legati alla salute – ha dichiarato l’assessore al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla SostenibilitĂ della Regione Lazio, Elena Palazzo – e il Direttore della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, che fin dal suo insediamento sta l avorando in perfetta sinergia con la nostra amministrazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it