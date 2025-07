Ancora sequestri di merce contraffatta a Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – . I finanzieri del comando provinciale di Lucca hanno intensificato, nel cuore della stagione estiva, i controlli economico-finanziari sulle aree costiere a maggiore afflusso turistico. Negli ultimi giorni, l’attenzione è stata rivolta in particolare alla riviera, dove il gruppo di Viareggio ha predisposto servizi mirati a tutela della proprietĂ industriale e del made in Italy. Nel corso di alcuni mirati interventi svolti lungo il litorale di Forte dei Marmi, i militari delle Fiamme Gialle hanno sequestrato circa 1400 articoli, tra capi d’abbigliamento ed accessori, riproducenti le effigi di famosi brand dell’alta moda che, per modalitĂ di rinvenimento, qualitĂ del prodotto e fattezze risultano verosimilmente contraffatti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it