La maturità monca del 2025 Lettera

Inviata da Mario Bocola - Ci mancavano solo le proteste degli studenti che boicottano gli orali della maturità: così il quadro, tutt’altro che bello della scuola italiana è perfetto. E meno male che il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è corso subito ai ripari su una questione che in pochissimi minuti stava diventando un vero e proprio boomerang della questione “Esami di Stato 2025” annunciando dal prossimo anno la bocciatura per i maturandi che non vorranno sostenere le prove orali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuola - maturità - lettera - monca

Kimi Antonelli, chi è il pilota italiano: età, la maturità a scuola, la fidanzata, i genitori e il motivo del soprannome (che non è un omaggio a Raikkonen) - Andrea 'Kimi' Antonelli in pole a Miami. Sì, è solo una gara sprint (che prenderà il via sabato alle 18), ma tanto è bastato per far impazzire la stampa di mezzo.

Scuola, 35mila studenti toscani alle prese con la maturità 2025: dai crediti alla cattiva condotta, tutte le regole - Firenze, 9 maggio 2025 – La vera novità dell’ esame di Stato 2025 è che il comportamento scolastico diventa determinante.

La rivelazione di Elodie: «Perché ho lasciato la scuola un mese prima della Maturità. L’esame di Stato? Non ha senso» – Il video - «Ho abbandonato la scuola a un mese dall’esame di maturità ». A parlare è Elodie che, ai microfoni di Radio Deejay, ha rivelato di aver lasciato gli studi proprio agli sgoccioli della quinta superiore.

La maturità monca del 2025. Lettera; Rifiuto esame orale maturità 2025: Lettera aperta di un docente di lettere a Crepet; «Serve più empatia». La Maturità fa discutere studenti e professori.