Ponte Pietra Cup sul campo della parrocchia si sono sfidati più di 250 giocatori | ecco chi ha vinto

Il campo della parrocchia di Ponte Pietra è tornato a essere, anche quest’anno, il cuore pulsante dello sport e della comunità . La Ponte Pietra Cup, torneo di calcio a 8, è diventata nel tempo un vero evento sociale, capace di richiamare oltre 400 spettatori: famiglie, bambini, amici e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: ponte - pietra - campo - parrocchia

Ponte Pietra, l’incubo dei Tir: "Non rispettano i divieti" - La strada è di tutti, ma non lo è via Calabria. E’ una strada che si snoda per alcuni chilometri partendo da Ponte Pietra.

Dall'area di Ponte Pietra al futuro dell'ex scuola elementare: assemblea pubblica del comitato "Al mare" - A un mese e mezzo dalla sua nomina a presidente del quartiere "Al mare" è riuscita a organizzare un'assemblea pubblica per discutere degli argomenti che stanno a cuore ai cittadini.

Paura al parco a Ponte della Pietra, mamme denunciano minacce e aggressioni ai figli: “Dammi o soldi o ti scanno come un agnello” - “Dammi o soldi o ti scanno come un agnello”. È la frase choc che uno straniero, con problemi psichiatrici e da assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, avrebbe pronunciato nei confronti di un ragazzino, di 13 anni, al parco di Ponte della Pietra.

La Chiesa di Santa Maria Formosa è uno dei gioielli del Rinascimento veneziano, progettata da Mauro Codussi. Si affaccia sull’omonimo campo, uno dei più ampi e animati del sestiere di Castello. La chiesa, a pianta a croce latina con tre navate, conserv Vai su Facebook

Ponte Pietra Cup, sul campo della parrocchia si sono sfidati più di 250 giocatori: ecco chi ha vinto; Sedici squadre per 250 atleti: assegnata la quarta Ponte Pietra Cup di Calcio a 8; Nuovo complesso interparrocchiale di Prepo-Ponte della Pietra-San Faustino dedicato a S. Giovanni Paolo II.

Ponte della Pietra: accordo Comune - parrocchia Nell’area verrà ... - I parroci insieme al Consiglio pastorale dell’Unità pastorale delle parrocchie di Prepo – Ponte della Pietra e San Faustino hanno incontrato mercoledì 8 gennaio i media nella chiesa – prefabbricato di ... Da lavoce.it

A Ponte Pietra la festa della parrocchia - Corriere Cesenate - Prosegue la festa della parrocchia di Ponte Pietra, dedicata a Santa Maria delle Grazie. Lo riporta corrierecesenate.it