Anni di inferno domestico a Catanzaro violenze sulla moglie incinta e sui figli minori | 48enne arrestato

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Catanzaro per maltrattamenti in famiglia dopo la denuncia della moglie. Condannato a 5 anni di carcere. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Anni di inferno domestico a Catanzaro, violenze sulla moglie incinta e sui figli minori: 48enne arrestato

