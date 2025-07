Piante cosa fare prima di partire per non farle morire

Le vacanze sono il momento più atteso dell’anno, ma per chi ha piante in casa o sul balcone possono anche diventare una fonte di preoccupazione. Come fare per non trovarle secche o irrimediabilmente danneggiate al ritorno? Con un po’ di organizzazione e qualche accorgimento, è possibile partire serenamente e ritrovare le proprie piante vive e in salute. Valutare il tipo di pianta. Ogni pianta ha esigenze diverse: le piante grasse e quelle tropicali, ad esempio, reagiscono in modo opposto alla carenza d’acqua. Prima di partire, è importante conoscere il fabbisogno idrico di ciascuna. Le piante che richiedono annaffiature frequenti vanno sistemate con particolare cura, mentre le succulente resistono meglio a lunghi periodi di assenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Piante, cosa fare prima di partire per non farle morire

