Dazi Sefcovic | L’incertezza con gli Usa non può durare all’infinito Prepararsi a tutti gli esiti

Dazi, i conti di Sefcovic mentre Trump riapre al Canada - S’è sentito in dovere, Maros Sefcovic, di dare (ulteriori) spiegazioni al Parlamento europeo sul tema dei dazi.

Dazi, Sefcovic al Parlamento Ue: “Cerchiamo soluzioni condivise con Usa, altrimenti pronti a usare ogni opzione sul tavolo” - Se tutte le indagini in corso negli Usa per motivi di sicurezza nazionale sull’export di prodotti europei sfociassero in dazi, a essere colpito sarebbe il 97% delle esportazioni Ue oltreoceano.

Dazi, Pechino: “Gli Usa chiedono di negoziare, valutiamo”. E Sefcovic annuncia “offerta” da 50 miliardi dell’Ue a Trump - Dopo la notizia del calo del pil Usa nel primo trimestre, arriva qualche timida schiarita nel panorama della guerra commerciale scatenata da Donald Trump.

