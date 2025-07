Mercato Inter la dirigenza prepara il regalo extra a Chivu | oltre al difensore si cerca quell’identikit per l’attacco!

L’incastro è con Taremi. Il mercato Inter sta continuando a lavorare discretamente sulle operazioni estive, sia in entrata che in uscita, con l’obiettivo di completare una rosa giĂ forte ma che necessita ancora di alcuni tasselli. Dopo gli acquisti giĂ messi a segno, la dirigenza nerazzurra è concentrata sul rafforzare alcuni reparti specifici, con un occhio attento ai possibili movimenti sul mercato. La ricerca di un difensore centrale e di un trequartista. Uno dei principali obiettivi della dirigenza interista riguarda la ricerca di un difensore centrale, ruolo per il quale è previsto un investimento significativo, intorno ai 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com Š Internews24.com - Mercato Inter, la dirigenza prepara il regalo extra a Chivu: oltre al difensore si cerca quell’identikit per l’attacco!

In questa notizia si parla di: inter - mercato - dirigenza - prepara

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, la sfida con l’Inter può infiammarsi soprattutto per quel giocatore: ecco cosa può accadere!.

Luis Henrique Juventus, il club bianconero può beffare l’Inter: parte la sfida al club nerazzurro! L’indiscrezione incendia il mercato - di Redazione JuventusNews24 Luis Henrique Juventus, i bianconeri piombano sul giocatore che piace all’Inter! L’indiscrezione incendia il mercato: tutti i dettagli.

Krstovic al centro del derby di mercato tra Juventus e Inter - La rivalitĂ sportiva e di mercato per Krstovic Juventus e Inter si sfidano per Nikola Krstovic, il bomber del Lecce che incanta la Serie A.

"Lo toglierei dal mercato, altro che furbate". I tifosi del Napoli si scatenano. E oggettivamente si fa fatica a dargli torto. Cosa ne pensate? Vai su Facebook

Inter: si prepara un mercato decisamente ambizioso, ma c’è un nome pesante pronto a partire?; Inzaghi non si è sentito tutelato, l'Inter invece critica la preparazione: i nodi da sciogliere; La Fiorentina prepara il mercato: occhi puntati su Esposito, Comuzzo nel mirino del Milan.

Inter, tesoretto in arrivo: la dirigenza prepara i ‘colpi’ in uscita a centrocampo - Dopo aver investito circa 75 milioni di euro per il mercato in entrata, l’Inter è pronta ora a concentrarsi sulle cessioni. inter-news.it scrive

Xhaka spazza via le voci di mercato? Pronto a partire col Bayer Leverkusen! - Granit Xhaka ha acceso su di sé diversi riflettori, tra cui quelli dell'Inter. Da inter-news.it