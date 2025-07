Valditara | Assumeremo oltre 54mila docenti per il prossimo anno scolastico

Oltre 54mila nuovi insegnanti entreranno in ruolo nel sistema scolastico italiano a partire dal prossimo anno scolastico 20252026. Lo ha annunciato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, dopo aver firmato il decreto che autorizza l’immissione in ruolo di 48.504 docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado, di cui 13.860 su posti di sostegno. Le altre assunzioni. Un secondo decreto, in fase di definizione, disciplinerĂ invece l’assunzione di 6.022 docenti di religione cattolica, a seguito del concorso bandito nel 2024. Si tratta della prima procedura del genere dopo oltre vent’anni, dato che l’ultima risale al 2004. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Valditara: “Assumeremo oltre 54mila docenti per il prossimo anno scolastico”

