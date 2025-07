Mondiale per club 2025 | date gironi calendario risultati

Tutto sulla nuova competizione creata dalla Fifa: per l’Italia presenti Inter e Juventus. Mondiale per club 2025 Il Mondiale per club 2025 è la prima edizione della nuova competizione per club creata dalla Fifa. Si è disputato fra giugno e luglio negli Stati Uniti e vedrà impegnate 32 squadre, fra cui due italiane, l’Inter, affidata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per club 2025: date, gironi, calendario, risultati

Kim Juve, Mondiale per Club a rischio per il difensore del Bayern Monaco. Svelato il motivo: cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kim Juve, Mondiale per Club a rischio. Il motivo della possibile assenza dell’ex Napoli accostato ai bianconeri.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - di Redazione Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club. I dettagli del CorSport.

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

La guida al Mondiale per Club 2025: risultati e vincitore - Negli Stati Uniti partirà presto la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025. Si legge su msn.com

Chelsea campione, ma il nuovo Mondiale per club fa discutere - Tra polemiche e incidenti di percorso, la prima edizione del Mondiale per club FIFA si conclude con la vittoria del Chelsea contro il PSG. Scrive vocidicitta.it