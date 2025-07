Lavorare al Donizetti Opera 2025 | si cercano quattro figuranti

Bergamo. Nuova opportunitĂ per lavorare con la Fondazione Teatro Donizetti: è aperto il bando per selezionare quattro figuranti maschi di etĂ compresa tra i 25 e i 45 anni per il nuovo allestimento dell’opera Caterina Cornaro di Gaetano Donizetti, in scena al Teatro Donizetti di Bergamo nell’ambito del festival Donizetti Opera 2025. Il titolo, in programma il 14, 22 e 30 novembre, vedrĂ la regia di Francesco Micheli, la direzione musicale di Riccardo Frizza e il coinvolgimento dell’Orchestra Donizetti Opera e del Coro dell’Accademia Teatro alla Scala. Per questa produzione si cercano figure maschili di qualunque nazionalitĂ , con corporatura media (altezza tra 175 e 185 cm, taglia dalla 46 alla 54) e almeno qualche esperienza teatrale comprovata, oltre a garantire piena disponibilitĂ nei giorni di prova, dal 13 ottobre all’11 novembre, e di recita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

