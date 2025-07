Superman | la Fortezza della Solitudine ha richiesto sei mesi di progettazione e 16 settimane di lavorazione

A dimostrazione dell'immenso lavoro degli scenografi e dei designer della pellicola, è stato svelato il dietro le quinte per costruire uno dei luoghi simbolo della storia La scenografa di Superman, Beth Mickle, ha impiegato sei mesi per progettare la casa dell'Uomo del Domani, la Fortezza della Solitudine, e ci sono volute altre 16 settimane per costruire materialmente l'imponente set che vediamo poi ritratto nel film appena uscito nelle sale. James Gunn voleva un set pratico per il luogo in cui il supereroe si ritira, e non qualcosa creato con la computer grafica o la produzione virtuale. Mickle, che aveva giĂ lavorato con Gunn in Guardiani della Galassia Vol. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

