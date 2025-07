Polemiche all’ospedale Papardo | tre ragazzi giocano a pallone nei corridoi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il video virale su TikTok scatena l’indignazione. “Ragazzi all’ospedale con un pallone”: così commenta uno dei protagonisti del video diventato virale su TikTok, che ritrae tre giovani intenti a giocare a calcio tra i corridoi dell’ospedale Papardo di Messina. Le immagini, della durata di pochi secondi, mostrano i ragazzi mentre si passano la palla e rincorrono il pallone all’interno della struttura sanitaria. Non è chiaro se il filmato sia stato pubblicato per denunciare il comportamento o semplicemente per vantarsene. Il filmato e la reazione del web. Nel video, visibile anche online, i tre si passano la palla tra le corsie, mentre il rumore del pallone che rimbalza su pilastri o elementi dell’arredamento dell’ospedale è chiaramente udibile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Polemiche all’ospedale Papardo: tre ragazzi giocano a pallone nei corridoi

