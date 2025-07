Aereo precipita all’aeroporto di Londra Southend in fase di decollo stop ai voli | cosa è accaduto

L’incidente aereo all’aeroporto di Londra Southend nel pomeriggio di domenica quando l'aereo usato anche per scopi medici era in fase di decollo verso i Paesi Bassi. Non si hanno notizie certe dei feriti ma lo schianto ha costretto lo scalo a cancellare tutti i voli anche per oggi 14 luglio. “Ha virato improvvisamente poi una palla di fuoco“ hanno raccontato alcuni testimoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

