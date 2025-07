Indagato il papà del ragazzo morto sepolto dalla sabbia La sua rabbia Atto dovuto? No disumano!

“Atto dovuto? No, disumano”. Il primo commento del papà di Riccardo Boni, devastato dalla morte del figlio diciassettenne morto sepolto da un tunnel scavato nella sabbia, è rabbioso. Ha appena saputo che il suo nome s ul registro degli indagat i per il reato di omicidio colposo. “Ma come, indagato? Ma questo è disumano! Omicidio colposo? È assurdo, io non ho ucciso mio figlio”, ha detto ai carabinieri che gli hanno spiegato bene l’essenza del provvedimento: Riccardo Boni era minorenne e dunque, secondo la legge, la resp onsabilità di quel che accade è in capo ai genitori. Un atto dovuto, quindi, per consentire a chi indaga di svolgere tutti gli accertamenti, a cominciare dall’autopsia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

