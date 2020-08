Atalanta, ufficiale l’acquisto di Miranchuk: “È ora di realizzare il mio sogno” (Di domenica 30 agosto 2020) Aleksej Andreevič Miranchuk è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta, lascia la Lokomotiv Mosca dopo ben 7 stagioni ad alti livelli. Il club russo ha comunicato ufficialmente quanto riportato, con annesso affettuoso augurio per il fantasista classe ’95: “Auguriamo a Lesha una carriera di successo, nuovi traguardi e brillanti prestazioni nel campionato italiano“. In seguito, Miranchuk ha così replicato, confermando l’imminente arrivo a Bergamo: “Voglio ringraziare tutti i fan di Lokomotiv, sono diventato un calciatore professionista e un uomo. È ora di realizzare il mio sogno, ma è soltanto un arrivederci“. Leggi su sportface

