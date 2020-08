Zampa: “Allo studio tampone in entrata e uscita da Francia e Spagna” (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA – “C’è un’interlocuzione avviata, si sta valutando il tema della reciprocità non solo con la Francia, lo si sta immaginando anche con la Spagna, con la possibilità del tampone in entrata e in uscita. Credo che questa possa essere una scelta che tutela”, dice la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa a ‘Rai News24’.“CONTROLLO ATTENTO FOCOLAI PERCHE’ NON DIVENTINO INCENDI” Leggi su dire

