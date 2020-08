Ultime Notizie Roma del 29-08-2020 ore 16:10 (Di sabato 29 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrara coronavirus in primo piano Viktor orban chiudere le frontiere ungheresi dal primo settembre l’annuncio dopo che Anche la Merkel è Macron avevano ribadito di non volerlo fare nei propri paesi coltivando l’idea di un coordinamento europeo nella relazione la nuova impennata del coronavirus chiudere le frontiere sarebbe inutile se non controproducente nelle parole del capo dell’eliseo che pure deve fare i conti con un inaspettato di contagi in Francia oltre 7000 nelle Ultime 24 ore tanto da non escludere più un altro lockdown a livello nazionale come invece aveva fatto fino a qualche giorno fa in Italia la cronaca 29 anni fa la mafia uccideva Libero Grassi l’imprenditore che si era rifiutato di pagare il pizzo a cosa ... Leggi su romadailynews

fanpage : Falsi certificati di tamponi negativi per imbarcarsi sul traghetto a Genova, 3 denunciati - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, aumentano ancora leggermente i contagi in Italia: 1.462 (contro i 1.411 di ieri) nelle ultime 24 ore.… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Focolaio in Rsa Milano, 22 positivi. Russia oltre i 980mila casi… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 29-08-2020 ore 16:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - pipposcifo1 : RT @pipposcifo1: “Una cosa giusta la dirà prima o poi”? L’errore di Briatore è evidente | BlogSicilia – Ultime notizie dalla Sicilia https:… -