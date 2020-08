Ufficiale: Virtus Entella, arrivano Brescianini dal Milan e Russo dal Sassuolo (Di sabato 29 agosto 2020) La Virtus Entella, attraverso il proprio sito Ufficiale, ha comunicato l’arrivo di due nuovi rinforzi. Si tratta di Marco Brescianini, centrocampista classe 2000, prelevato a titolo temporaneo dal Milan e Alessandro Russo, portiere anch’egli classe 2001, proveniente in prestito dal Sassuolo. Foto: Instagram Brescianini L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

milansette : AC MILAN COMUNICATO UFFICIALE: Brescianini in prestito alla Virtus Entella - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan, UFFICIALE: #Brescianini alla Virtus #Entella - TUTTOB1 : UFFICIALE - Entella, dal Milan arriva Brescianini - TUTTOB1 : UFFICIALE - Entella, il portiere arriva dal Sassuolo: preso Russo - Massimo0789 : RT @MilanNewsit: AC MILAN COMUNICATO UFFICIALE: Brescianini in prestito alla Virtus Entella -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Virtus

MILANO - È pronta una nuova avventura per Marco Brescianini. Il centrocampista classe 2000, prodotto del settore giovanile del Milan che ha esordito in Serie A nella stagione appena conclusa, si trasf ...Alessandro Russo è un nuovo giocatore della Virtus Entella. Il portiere classe 2001 arriva in prestito dal Sassuolo. Ecco il comunicato ufficiale della società ligure: «La Virtus Entella comunica di a ...