Sgarbi multa chi indossa la mascherina a Sutri (Di sabato 29 agosto 2020) A Sutri, comune del Viterbese, verrà multato chi indossa la mascherina senza necessità: lo prevede un’ordinanza di Vittorio Sgarbi, che della cittadina della Tuscia è il sindaco. “Solo ladri e terroristi si mascherano il volto”, afferma, in una nota.“In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - stabilisce l’ordinanza - è proibito l’uso della mascherina nella Città di Sutri all’aperto per evidenti ragioni di salute e al chiuso, salvo che in caso di assembramento, dalle ore 18.00 alle 6.00 del mattino, come specificamente indicato dal Dpcm del 16 agosto 2020 che tutela dal rischio discoteche e non dalla convivialità, che impone di stare a tavola e mangiare senza ... Leggi su huffingtonpost

