Migranti, l’ennesimo video della vergogna: «Scappano dalla guerra con la sigaretta in bocca» (video) (Di sabato 29 agosto 2020) Migranti: una vera e propria invasione. Mentre il governatore Musumeci viene ostacolato e fermato la sua ordinanza bloccata dai ricorsi di governo e Viminale, la Sicilia implode. Un utente posta in Rete l’ennesimo sbarco a Lampedusa: barchini e gommoncini approdano indisturbato e lasciano scendere gli ultimi – ma solo per il momento -. arrivati. E una cosa colpisce immediatamente l’attenzione di chi riprende e di chi guarda il video: l’immagine di uno straniero a bordo dell’imbarcazione improvvisata per la traversata che, tranquillo e beato, finisce di fumarsi la sigaretta che poi, altrettanto serenamente, getta in mare prima di sbarcare… La denuncia online non sfugge a Matteo Salvini che, tempestivamente, posta il video dello scempio sul suo account ... Leggi su secoloditalia

