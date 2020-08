Messi non sarà ai test del Barça: considera valida la clausola e finita la sua avventura (Di domenica 30 agosto 2020) Lionel Messi non si presenterà domani alla ripresa delle attività in casa Barcellona perché considera terminato il suo contratto con il club Blaugrana. Leggi su tuttonapoli

