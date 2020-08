Ligue 1, i risultati della seconda giornata (Di sabato 29 agosto 2020) Ligue 1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) – Ligue 1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. Prima vittoria stagionale per il Lione che supera 4-1 il Dijon trascinato da Depay (tripletta). Per gli ospiti si tratta della seconda sconfitta in altrettante partite. Nelle sfide del sabato una doppia di Dolberg regala il primo posto provvisorio al Nizza che supera 2-0 lo Strasburgo. Primo successo per il Rennes contro il Montpellier. Venerdì 28 agosto 2020Olympique Lione-Dijon 4-1 (14′ Scheidler (D), 39′ rig., 45’+1, 66 rig. Depay, 45′ aut. Lautoa) Sabato 29 agosto ... Leggi su newsmondo

notiziasportiva : I risultati in #Ligue1 – Poker del Lione, #Rennes in vetta - notiziasportiva : I risultati in #Ligue1 – Poker del Lione contro il #Dijon - DavideDavidec : @lUltimoUomo Non condivido che la ligue 1 sia meno attrattiva della serie A. Dove sono arrivati loro e dove noi? Ab… - calciodangolo_ : Ligue 1 2020/21, risultati e classifica della 1^ giornata - Angolo_Atalanta : Ligue 1 2020/21, risultati e classifica della 1^ giornata -