Il figlio può chiedere di andare a vivere col padre (Di sabato 29 agosto 2020) Collocamento dei minori presso quale genitore?Dalla "maternal preference" alla bigenitorialitàLa richiesta del minore di trasferirsi presso l'altro genitoreL'ascolto dei minoriRicalcolo dell'assegno di mantenimento e casa famigliareCollocamento dei minori presso quale genitore?Torna suIn presenza di crisi di coppia che arrivano a sfociare in separazioni e divorzi, sono i figli ad essere maggiormente esposti e, per questo, oggetto di una specifica e approfondita tutela da parte dalla disciplina legislativa in presenza di conflitti genitoriali. L'argomento è sempre assai delicato e investe numerosi aspetti che si riverberano, in particolare, sul regime di affidamento (quello condiviso costituisce oggi il regime ordinario e prioritario), nonché sulla decisione relativa al collocamento del m... Leggi su studiocataldi

chetempochefa : “La forza di un uomo non si basa sulla paura ma sul rispetto, ma non si può pretendere rispetto se si viene meno a… - StudioCataldi : Il figlio può chiedere di andare a vivere col padre: Collocamento dei minori presso quale… - justmartiii_ : +quando si diventa genitori si prova inevitabilmente amore verso il proprio figlio, che non è altro che il frutto d… - fallingvstyles : il nome familia, -ae può avere il genitivo singolare in -as anziché in -ae: pater familias: padre di famiglia mate… - Anarcorvopunk77 : #insegnanti fanno o no sciopero? Se un #genitori ha paura un #insegnanti non può averla? Se un genitori evita che s… -

Ultime Notizie dalla rete : figlio può