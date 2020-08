I medici con Speranza: 'L'abolizione del superticket è un atto di grande civiltà' (Di sabato 29 agosto 2020) Un riconoscimento verso una misura giusta della quale si sta parlando poco: "L'abolizione del superticket è un atto di grande civiltà, che dà applicazione ai principi di universalità, uguaglianza ed ... Leggi su globalist

matteosalvinimi : Adesso anche negli Stati Uniti autorizzano la cura con il plasma: siamo orgogliosi dei medici e degli ospedali lomb… - marcoconterio : ?? Lionel #Messi non intende presentarsi domani ai test medici del #FCBarcelona . Questo perché considera terminata… - UffiziGalleries : Alla fine del '500 #Poccetti raffigura, in #GalleriaPalatina, #Cosimo I de'#Medici con in mano i simboli dell'edifi… - AleCrisa86 : Ho letto che Messi non si presenterà ne al ritiro ne tantomeno ai test medici con il Barcellona. Ad oggi viene diff… - AmorinoMario : #migranti #governoclandestino ... MERAVIGLIOSA compagna #lamorgeseeeeeee dove sei al #celio di Roma migranti hanno… -