Flavio Briatore dimesso dell'ospedale, farà la quarantena a casa di Daniela Santanchè (VIDEO) (Di sabato 29 agosto 2020) Ma il problema è davvero Briatore? Trovo tutto quanto surreale, ma la cosa che più mi da fastidio è la tendenza dei giornalisti di fare morale e insegnare la lezione pic.twitter.com/zZ7Xvez0ds— Giorgio Gallizioli (@GioGallizioli) August 29, 2020 Questa mattina Flavio Briatore, come da annuncio di ieri, è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele dove era ricoverato, da inizio settimana, positivo al coronavirus.L'imprenditore, proprietario del Billionaire, il noto locale di Porto Cervo dove oltre 50 membri dello staff sono risultati positivi al covid, trascorrerà la quarantena a casa della parlamentare di Fratelli d'Italia e sua amica Daniela Santanchè, in ... Leggi su blogo

