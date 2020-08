Dj morta: rilievi con il luminol nei boschi, trovate tracce ematiche 'non si sa se di animali o uomo' (Di sabato 29 agosto 2020) Caronia (Messina), 29 ago. (Adnkronos) - Sono state trovate delle tracce ematiche, nella notte, durante i rilievi eseguiti nei boschi di Caronia (Messina), nei pressi del luogo in cui è stato trovato il corpicino del piccolo Gioele. Ma non si sa se appartengono ad animali o all'uomo. A darne conferma è l'avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia Mondello, che ha partecipato agli accertamenti durati tutta la notte. Sono state fatti anche dei prelievi da alcuni animali, cani e suini, per poi tracciarne il Dna. Leggi su iltempo

Messina. Nell'Opel Corsa di Viviana Parisi non c'è sangue di Gioele. È il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, a riferire che «gli accertamenti genetici effettuati sui tamponi prelevati all'interno d ...

Viviana Parisi, Daniele Mondello smentisce il ferimento di Gioele: «Il parabrezza era già lesionato»

Un passo in avanti e due indietro, nell’inchiesta sulla morte di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele Mondello. Daniele, il papà del piccolo e marito di Viviana Parisi, ha smentito ufficialmente, con ...

Messina. Nell'Opel Corsa di Viviana Parisi non c'è sangue di Gioele. È il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, a riferire che «gli accertamenti genetici effettuati sui tamponi prelevati all'interno d ...