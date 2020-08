Disfatta Ferrari in Belgio, Vettel: "Più di così non si poteva fare" (Di sabato 29 agosto 2020) SPA - " È un quadro realistico, oggi la macchina può fare questo sul circuito. C'è stato qualcosa di sbagliato nell'assetto fin dal primo giorno. Questa è la macchina che abbiamo adesso e quello che ... Leggi su corrieredellosport

FBwoah : @deadlinex Leclerc con un giro impressionante?????? purtroppo non basta per evitare una disfatta totale per la ferrari… - etheregasly : Pronta per vedere l’ennesima disfatta della ferrari - ferrozzino : @ScuderiaFerrari Spero che i vertici Ferrari agiscano, se non saranno complici di questa disfatta! -