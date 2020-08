Calci e pugni: brutale aggressione a Borrelli (VIDEO) (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – aggressione brutale per Francesco Emilio Borrelli all’esterno dell’ospedale San Giovanni Bosco. A diffondere le immagini è lo stesso consigliere regionale tramite social. Al momento non si conoscono i motivi dell’attacco. Seguono aggiornamenti. aggressione COMUNICAZIONE STAFFPubblichiamo noi queste immagini poiché, in questo momento, Francesco è al pronto soccorso. È stato brutalmente aggredito al San Giovanni Bosco, un’aggressione senza precedenti. Vi terremo aggiornati sulle sue condizioni. Publiée par Francesco Emilio Borrelli sur Samedi 29 août 2020 aggressione 2 COMUNICAZIONE STAFF (2)Pubblichiamo noi queste immagini poiché, in questo ... Leggi su anteprima24

news_ferrara : Picchia moglie e figlia a calci e pugni, Questore revoca licenza porto d’armi ad un ferrarese - NuovoSud : Calci e pugni alla ex, davanti la figlia: arrestato a Fiumefreddo - MeridioNews : Calci e pugni alla ex davanti alla figlia di 8 anni Il 43enne l'ha anche afferrata al collo, arrestato - DemosuMarte : E la porta che si apre magicamente appena quello se becca tutta la coreografia di pugni e calci. Ehh stop, buona f… - PressFutura : #FuturaPress #Calci e #pugni all' #ex convivente davanti la #figlia: #arrestato 43enne -

Ultime Notizie dalla rete : Calci pugni Follia in centro: si spoglia e aggredisce gli agenti con calci e pugni Youtvrs Si spoglia e dà in escandescenze davanti alla chiesa

Si tratta di un turista che si è buttato a terra pronunciando frasi senza senso. Ha anche dato calci e pugni ai poliziotti. Si tratta di un uomo con accento del nord Italia che ha cominciato ad inveir ...

Nudo in centro, prende a calci e pugni i poliziotti

Civitanova Marche (Macerata), 29 agosto 2020 - Raptus di follia in centro a Civitanova, un giovane turista veneto, di 29 anni, dà in escandescenze, s i denuda, p o i aggredisce i poliziotti che cercan ...

Si tratta di un turista che si è buttato a terra pronunciando frasi senza senso. Ha anche dato calci e pugni ai poliziotti. Si tratta di un uomo con accento del nord Italia che ha cominciato ad inveir ...Civitanova Marche (Macerata), 29 agosto 2020 - Raptus di follia in centro a Civitanova, un giovane turista veneto, di 29 anni, dà in escandescenze, s i denuda, p o i aggredisce i poliziotti che cercan ...