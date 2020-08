Beach volley, Carambula-Rossi in semifinale a Caorle (Di sabato 29 agosto 2020) Sono stati assegnati i primi pass per le semifinali a Caorle per la finale Scudetto. Il sabato di sfide alla PiterPan Arena ha sorriso ad Adrian Carambula ed Enrico Rossi con la coppia che si porta in semifinale dove incontrerà la vincente del sesto turno perdenti tra Paolo Ingrosso e Marco Caminati contro Francesco Vanni e Andrea Lupo con quest’ultimo che è uscito sconfitto dalla sfida tutta in famiglia contro suo fratello Daniele insieme a Paolo Nicolai nel quarto turno vincenti. Gli azzurri, giunti in semifinale dopo un percorso netto nel tabellone vincenti, così come gli altri semifinalisti, dovranno vedersela contro la vincente del quinto turno perdenti tra Alfieri-Sacripanti. Al femminile avanti la coppia azzurra Menegatti-Orsi Toth che aspetterà la vincente della ... Leggi su sportface

viv_civitanova : Il King&Queen Beach Volley Tour perde per infortunio Alex Ranghieri, al suo posto Edgardo Ceccoli… - quartapresenza : Alle 19:30 partita di beach volley alle 20:30 baby dance e alle 22:00 balli di gruppo - LorenzoBises : Abbiamo montato il campo da beach volley in spiaggia avevamo paura che ci venissero a dire qualcosa che stavamo dis… - bingo56553052 : Annare' - lafeshionblo : @oyasofioya EH E COSA CI SAREBBE DI SPOILER CHE FA SI É CONVERTITO AL BEACH VOLLEY? -