Arisa e quel sogno di fine estate | “Non è ancora arrivato | ma ci piacerebbe”

La cantante genovese Arisa intervistata da Gente ha svelato un particolare molto interessante sulla sua vita privata, un desiderio che nutre da tempo con il fidanzato Foto: Instagram @ArisamusicNell'ultimo periodo Arisa aveva attirato l'attenzione su di sé per le immagini del body positivity. Aveva mostrato il suo corpo senza nessun tipo di ritocco per "esaltare" le imperfezioni e condannare gli standard di bellezza della società attuale. Adesso la cantautrice è di nuovo sulla cresta dell'onda, ma per una questione totalmente differente. Ha infatti espresso la sua volontà di avere un figlio dallo storico compagno Lorenzo Zambelli. I due hanno sempre preferito vivere la loro storia lontano dalle luce dei riflettori, ma non hanno mai negato la voglia di

Da Arisa a ad Albano, da Maria Grazia Cucinotta a Simona Ventura, passando per Iva Zanicchi e Fabio Fazio che posta un video sui social, i big dello spettacolo condividono con l'Adnkronos il loro appe ...

Arisa: "Se i prof. amano loro lavoro e i ragazzi facciano test Covid"

"Qual è il problema di fare i test sierologici? Io ho fatto il test prima di andare a trovare i miei genitori. Ci sta. Se ami qualcuno lo fai. E se i professori amano il lavoro che fanno e amano i rag ...

