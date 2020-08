Uomini e Donne, Giorgia Lucini è incinta: in arrivo il secondo figlio (Di venerdì 28 agosto 2020) L’ex tronista ha annunciato sui social la sua seconda gravidanza. Ecco le sue parole Uomini e Donne: il percorso di Giorgia Lucini Abbiamo conosciuto Giorgia Lucini a Uomini e Donne quasi dieci anni fa. Se vi ricordate lei inizialmente ha corteggiato Andrea Angelini. Aveva 19 anni e al tronista ha dato il primo bacio. Erano in pochi a credere che la ragazza non avesse avuto ancora esperienze con i ragazzi, ma lei ha continuato imperterrita a difendersi. Dal momento che Andrea non l’ha scelta, Maria De Filippi le ha dato l’opportunità di fare la tronista e nel suo percorso le ha suggerito di conoscere Manfredi Ferlicchia. Alla fine Giorgia ha scelto proprio lui e tra loro è nata una relazione molto ... Leggi su kontrokultura

