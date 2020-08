Tragedia in montagna, 28enne precipita a Madesimo (Di venerdì 28 agosto 2020) Ennesima Tragedia in montagna per un’estate caratterizzata da molto incidenti. L’ultimo, mortale, sulle vette in provincia di Sondrio Nuova Tragedia in montagna, questa volta in provincia di Sondrio. A perdere la vita un 28enne della zona, molto conosciuto in paese e che era anche pratico delle strade che gli sono costate la vita. Giacomo Gallegioni … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Vasto cordoglio per la scomparsa di Loredana Degregori nella #Sat di Mezzolombardo, del cui direttivo Loredana faceva p… - TgrRaiTrentino : Vasto cordoglio per la scomparsa di Loredana Degregori nella #Sat di Mezzolombardo, del cui direttivo Loredana face… - acquistalessio : RT @laprovinciadiso: Tragedia in montagna in #Valchiavenna - laprovinciadiso : Tragedia in montagna in #Valchiavenna - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Tragedia sul Monte Bianco, precipita e muore una alpinista trentina -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia montagna Tragedia in montagna, escursionista trovato morto in un torrente TrentoToday Tragedia sul Monte Bianco, Alpinista trentina precipita e muore, sotto shock la compagna di cordata di San Carlo Canavese

Un’alpinista trentina di 41 anni è morta ieri, giovedì 27 agosto, a causa di una caduta mentre scalava l’Aiguille d’Entreves, nel massiccio del Monte Bianco, al confine tra Francia e Italia. L’inciden ...

SAN CARLO - Tragedia in montagna. Muore un'alpinista trentina, illesa la compagna di cordata canavesana

SAN CARLO - Tragedia in montagna, al confine tra Italia e Francia. Due donne, una di San Carlo Canavese e l'altra di Mezzolombardo (TN), stavano scalando l'Aiguille d'Entreves, una vetta del massiccio ...

Un’alpinista trentina di 41 anni è morta ieri, giovedì 27 agosto, a causa di una caduta mentre scalava l’Aiguille d’Entreves, nel massiccio del Monte Bianco, al confine tra Francia e Italia. L’inciden ...SAN CARLO - Tragedia in montagna, al confine tra Italia e Francia. Due donne, una di San Carlo Canavese e l'altra di Mezzolombardo (TN), stavano scalando l'Aiguille d'Entreves, una vetta del massiccio ...